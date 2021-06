Justice : Crash du vol MH17: le procès reprend lundi

Quatre hauts gradés des séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine sont poursuivis, accusés d’avoir abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines survolant l’Ukraine en 2014.

Des juges néerlandais démarrent lundi l’examen des preuves contre les suspects russes et ukrainiens, accusés d’avoir abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines survolant l’Ukraine en 2014.

Les Russes Sergueï Doubinski, Igor Guirkine et Oleg Poulatov, ainsi que l’Ukrainien Leonid Khartchenko, quatre hauts gradés des séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine, sont poursuivis par le parquet néerlandais pour meurtre et pour avoir été délibérément impliqués dans le drame. Ils sont jugés par contumace et Oleg Poulatov est le seul des quatre suspects à y avoir une représentation légale.