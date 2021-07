Asie : Crash d’un avion militaire aux Philippines: le bilan monte à 50 morts

Cinquante personnes, dont 47 militaires et trois civils, ont péri quand l’avion a dérapé et pris feu dimanche.

Les forces de sécurité philippines recherchaient lundi dans une plantation de cocotiers l’enregistreur de vol de l’avion de transport militaire qui s’est écrasé la veille dans le sud-ouest de l’archipel, faisant 50 morts selon un nouveau bilan. Il s’agit d’un des plus graves accidents aériens de l’histoire de l’armée philippine.

Cinquante personnes, dont 47 militaires et trois civils, ont péri quand l’avion a dérapé et pris feu, a expliqué le porte-parole de l’armée philippine, le général Edgard Arevalo. Un précédent bilan faisait état de 45 morts. Au total, 53 personnes ont été blessées, pour la plupart des militaires. On ignore si les pilotes ont survécu. Les trois personnes tuées au sol travaillaient dans une carrière proche du lieu de l’accident, a déclaré à l’AFP Tanda Hailid, un responsable local.