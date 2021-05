Défense : Crash d’un drone en Israël: la Suisse sera dédommagée

En août 2020, un drone destiné à l’armée suisse s’était écrasé en Israël. Après enquête, le constructeur endosse la responsabilité de l’accident et remplacera l’appareil.

Lors d’un vol d’essai

Retard de livraison

Une planification fiable des délais reste difficile. À la lumière des informations actuellement disponibles, les drones devraient être livrés entre le second semestre 2022 et l’été 2023. L’homologation du radar pour le système Sense-and-Avoid est prévue pour fin 2024.

Utilisation de jour

En outre, la pandémie de Covid 19 a perturbé l’industrie et les limitations de voyage et obligations de quarantaine ont fortement restreint la collaboration avec le fournisseur. Jusqu’à l’homologation du radar, le drone sera utilisé de jour, avec un avion d’escorte et dans un espace aérien non contrôlé.