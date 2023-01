Ukraine : Crash d’un hélico: Berlin propose son aide dans l’enquête

La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser a annoncé mercredi avoir proposé à Kiev le «soutien» de l’Allemagne dans l’enquête visant à clarifier les causes du crash d’un hélicoptère qui a fait au moins 18 morts, dont son homologue ukrainien Denys Monastyrsky. Le crash est «une nouvelle terrible», a-t-elle aussi indiqué dans un communiqué, se disant très «attristée» par la mort de son homologue et de ses collaborateurs et par le fait que des enfants aient également péri.