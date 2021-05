Texas : Crash d’une Tesla: l’aide à la conduite ne pouvait pas être enclenchée

Un rapport sur l’accident mortel d’une Tesla en avril au Texas est dû au logiciel d’aide à la conduite qui n’a pas pu être activé au moment de la collision.

Le Bureau national des transports et de la sécurité des États-Unis (NTSB) n’apporte en revanche pas d’informations tranchées sur l’élément qui avait retenu l’attention juste après la tragédie: la présence ou non d’une personne au volant lorsque le véhicule s’est écrasé contre un arbre à Spring, dans la banlieue de Houston, le 17 avril, avant de prendre feu.

Il y avait bel et bien un conducteur

«Les images de la caméra de sécurité de la maison du propriétaire montrent le propriétaire s’installant sur le siège du conducteur de la voiture et le passager sur le siège du passager avant», écrit simplement le rapport du NTSB sans donner plus d’informations. La voiture a ensuite roulé environ 170 mètres avant de quitter la route dans un virage.

Un responsable de la police locale avait affirmé dans les jours suivant l’accident que, selon les premiers éléments de l’enquête, il n’y avait apparemment pas de conducteur au moment du choc. Un représentant de l’entreprise Tesla avait quelques jours plus tard déclaré qu’il était «probable» qu’une personne était bien au volant au moment de la collision.

Système de guidage automatique «pas disponible»

Le NTSB a confirmé lundi que la voiture était bien équipée du logiciel d’aide à la conduite proposé par Tesla, Autopilot. Mais, ajoute le rapport, le logiciel ne peut fonctionner que si les systèmes de régulateur de vitesse (Traffic Aware Cruise Control) et de guidage automatique (Autosteer) sont enclenchés. Or, un test a montré que le système de guidage automatique «n’était pas disponible» sur la partie de la route où l’accident a eu lieu.

L’incendie a largement endommagé la voiture, y compris le module comprenant les données liées à la vitesse du véhicule, au port des ceintures de sécurité, à l’accélération et au déploiement des airbags, indique par ailleurs le rapport. Ce module ainsi que le volant sont encore en cours d’analyse, précise le NTSB, en soulignant que les informations dévoilées lundi peuvent être amenées à évoluer et qu’aucune conclusion sur les causes de la collision ne peut être tirée du rapport préliminaire.