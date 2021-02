Jeux vidéo : Créateur du jeu «Cyberpunk 2077» victime d’une cyberattaque

Le fabricant polonais de jeux vidéo CD Projekt RED a annoncé mardi s’être fait voler des données dans une «cyberattaque ciblée».

«Un acteur non identifié a obtenu un accès non autorisé à notre réseau interne, collecté certaines données appartenant au groupe CD PROJEKT et laissé une demande de rançon», a indiqué sur Twitter le fabricant polonais de jeux vidéo CD Projekt RED, auteur de «The Witcher» et «Cyberpunk 2077». Le studio a précisé que l’incident s’était produit lundi et qu’il avait contacté la police.