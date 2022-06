Etats-Unis: Création d’un premier syndicat dans un magasin Apple

États-Unis : Création d’un premier syndicat dans un magasin Apple

Pour la première fois, les employés d’un magasin Apple ont voté en faveur de la création d’un syndicat, aux États-Unis.

Après Starbucks et Amazon, le mouvement de syndicalisation a gagné Apple samedi avec la victoire historique d’un syndicat dans un Apple Store américain, une première pour la marque à la pomme. Sur les 110 employés du magasin de Towson, une ville en banlieue de Baltimore dans le Maryland, 65 se sont prononcés pour, et 33 contre, d’après le décompte diffusé en direct samedi par l’agence fédérale chargée de superviser le scrutin.

«Dégoût»

Suite incertaine

Mais cette victoire isolée (après deux échecs dans l’Alabama et avant un autre échec dans un centre de tri à New York) ne s’est pour l’instant pas traduite par des négociations de fond. L’entreprise a demandé l’annulation de ce résultat et l’organisation d’un second scrutin, au motif notamment que le syndicat aurait, à son avis, intimidé les employés pour les inciter à voter «oui».