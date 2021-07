Espace : Création d’un réseau de recherche de technologies extraterrestres

Le «Projet Galilée» prévoit la mise en place d’un réseau mondial de télescopes, de caméras, d’appareils photos et d’ordinateurs pour enquêter sur les ovnis.

Getty Images via AFP

Le professeur Avi Loeb, en 2016 à New York.

Cette initiative, intitulée «Projet Galilée» et qui prévoit la mise en place d’un réseau mondial de télescopes de taille moyenne, de caméras, d’appareils photos et d’ordinateurs pour enquêter sur les objets volants non-identifiés (ovnis), a déjà reçu 1,75 million de dollars (1,6 millions de francs) de financements privés.

Vu les recherches récentes montrant l’existence dans notre galaxie de nombreuses planètes similaires à la Terre, «nous ne pouvons plus ignorer la possibilité que des civilisations technologiques ont existé avant la nôtre», a déclaré le professeur Avi Loeb au cours d’une conférence de presse.

«L’impact que toute découverte de technologie extraterrestre pourrait avoir sur la science, notre technologie et notre conception du monde dans son ensemble, serait énorme», a-t-il ajouté dans un communiqué. Le projet inclut des chercheurs des universités américaines Harvard, Princeton et Caltech, ainsi que de Cambridge, au Royaume-Uni, et de l’université de Stockholm.