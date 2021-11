Alabama : Création d’un syndicat: des employés d’Amazon pourront revoter

Le géant du commerce en ligne avait été accusé de «comportement illicite» après l’échec d’une première tentative de syndicalisation au printemps sur un de ses sites en Alabama.

L’agence américaine en charge du droit du travail (NLRB) a ordonné lundi l’organisation d’un nouveau vote sur la création ou non d’un syndicat dans un entrepôt d’Amazon en Alabama, estimant que le géant du commerce en ligne avait enfreint les règles lors d’un scrutin en début d’année.

La responsable du NLRB au niveau local a estimé que plusieurs objections du syndicat étaient recevables, notamment sur l’installation d’une boîte à lettres sur le parking de l’entrepôt par Amazon. Elle a en conséquence ordonné l’annulation du vote conclu en avril et l’organisation d’une nouvelle élection, sans toutefois déterminer la date ou les conditions du nouveau scrutin.

Cette décision «confirme ce que nous disions depuis le début – que l’intimidation et l’ingérence d’Amazon ont empêché les travailleurs d’avoir leur mot à dire quant à savoir s’ils voulaient un syndicat sur leur lieu de travail», a souligné Stuart Appelbaum, président du syndicat, dans un communiqué. «Comme l’a indiqué (le responsable régional du NLRB), c’est à la fois inacceptable et illégal», a-t-il ajouté.

Starbucks aussi

Les employés de l’entrepôt d’Amazon à Bessemer avaient rejeté la création d’un syndicat, qui aurait été le premier à voir le jour sur un site de l’entreprise aux États-Unis, à l’issue d’une campagne intense. La petite ville d’Alabama avait à l’époque fait l’objet d’une grande attention, le vote voyant s’opposer les soutiens aux employés syndicalistes – des artistes, des parlementaires démocrates et républicains, et même le président Joe Biden – et Amazon, dont les affaires ont prospéré pendant la pandémie.