Concert insolite du Palp sur l’eau

Le Palp Festival a organisé ses premiers, et pas les derniers, «Salons Flottants» sur le lac du Louché à Lens, les 17 et 18 juillet 2021.

Un concert de la Britannique This is the Kit sur l’eau, avec une centaine de spectateurs répartis sur quatorze radeaux de huit places. C’est la création insolite et inédite «Salons flottants» qu’a proposée deux fois l’après-midi du samedi 17 juillet 2021 le Palp ­Festival sur le lac du Louché à Lens. Une réussite, sous un soleil de plomb, et des moments uniques qui ont amusé et marqué autant les festivaliers que la chanteuse.

Reste que monter un projet aussi fou, avec un budget de 120’000 francs pour quatre shows avec ceux du lendemain, n’a pas été une sinécure. «Organiser quelque chose sur l’eau, c’est très complexe au niveau des autorisations pour tout ce qui concerne la sécurité. On travaille sur ce concept depuis une année», explique Sébastien Olesen, directeur du Palp. Le festival pourrait développer «d’autres trucs fun et magiques comme des raclettes sur l’eau». Le côté insolite a en tout cas séduit, à l’image de cette festivalière rencontrée sur l’eau durant le premier live: «Le fait de devoir arriver en radeau, c’est génial. On a trop de chance d’être là. On s’est battus pour avoir des billets, on a bien fait. Comme tout événement du festival, on s’attend à de l’insolite. Là, c’est vraiment ce qui se passe. C’est fou et c’est pour ça qu’on vient au Palp.»