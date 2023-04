Crèche estivale à Genève: un dispositif à succès mais ardu à étendre

Pour les parents en emploi, caser son bambin l’été tient souvent du casse-tête: lors des vacances scolaires, les crèches ferment un mois. Le projet de garde estivale initié l’an passé par la Ville a donc fait fureur. Cette année, c’est pareil: les 48 places offertes par semaine ont été prises d’assaut: vendredi, les groupes des bébés, des petits et des moyens affichaient déjà complets du 17 juillet au 11 août. Seules quelques places restaient libres chez les grands.

La crèche des Gazouillis et son grand jardin, à la Servette, accueillera les enfants. Par rapport à l’an passé, la dotation en personnel a été renforcée. Priorité a été donnée aux familles du secteur dont les deux parents travaillent. La bonne nouvelle, c’est que le dispositif n’est plus un projet-pilote. «Le budget de 200 000 francs est pérennisé», annonce Christina Kitsos, conseillère administrative chargée de la cohésion sociale. La mauvaise, c’est que l’étendre sera ardu. Or, «il faudrait au minimum une permanence sur l’autre rive».