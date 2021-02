Archives/Photo d’illustration. AFP

Un rapport d’experts sur les crèches, demandé par la Jacobs Foundation, apporte de l’eau au moulin de ceux qui jugent que la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons et communes est trop peu efficace, rapporte la NZZ am Sonntag. Pascal Mahon, professeur de droit constitutionnel à Neuchâtel, estime ainsi que la Confédération pourrait s’impliquer davantage si la garde des enfants était considérée comme faisant partie de la protection des salariés et comme une exigence en matière d’égalité, et pas seulement comme un point de la politique familiale. Selon l’expert, la Constitution fédérale «contiendrait déjà des points de référence pour élargir ainsi le champ d’application d’un règlement fédéral sur la garde d’enfants».

La Fondation Jacobs, engagée de longue date pour améliorer la compatibilité entre travail et famille, vient de confier ces activités à la nouvelle Alliance Enfance, coprésidée par Philipp Kutter. Et le conseiller national (PDC/ZH) est ravi du rapport d’experts qui vient d’être rendu: « Cela ouvre de nouvelles possibilités à la promotion des enfants.» Le Pr Mahon estime même qu’il serait possible d’utiliser directement les fonds fédéraux pour réduire les tarifs des crèches, par exemple par un système de «bons de garde». Pour la conseillère nationale Vert’libérale Kathrin Bertschy (BE), ce soutien serait «plus ciblé, efficace et transparent».