Fribourg : Crèches clandestines dans le viseur des autorités

Des structures d’accueil de jour mènent leurs activités en toute illégalité. Ce marché noir inquiète les pouvoirs publics.

Il y a les chiffres officiels, qui n’énumèrent que cinq cas en cinq ans, et une réalité visible dont le nombre précis est certes difficilement quantifiable mais qui laisse apparaître que le phénomène est beaucoup plus répandu. Dans le canton de Fribourg, plusieurs autorités locales soulignent qu’il y a des structures d’accueil de jour pour enfants et des mamans de jour qui évoluent dans la clandestinité. Entre 2020 et 2021, une crèche illégale a gardé une vingtaine d’enfants, majoritairement âgés de 0 à 2 ans.