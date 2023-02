Crèches à Genève: le Centre veut financer les parents en direct

Genève : Crèches: le Centre veut financer les parents en direct

Le Centre (ex-PDC) veut revoir de fond en comble le mode de financement de la prise en charge des enfants en âge pré-scolaire. Les députés Sébastien Desfayes et Patricia Bidaux viennent de déposer un projet de loi en ce sens, rapporte la «Tribune de Genève». Il sera débattu à la session parlementaire de mars. Aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, ce sont les communes qui gèrent et financent les structures d’accueil telles que crèches et jardins d’enfants. Le parti souhaite qu’à l’avenir, les municipalités financent directement les parents, via des «bons de garde». Les familles les utiliseraient ensuite où bon leur semble, étant libres tant du mode que du lieu de prise en charge. Sébastien Desfayes a expliqué au quotidien genevois que son objectif était de permettre le développement de structures d’accueil privées, susceptibles selon lui de pallier le déficit actuel de places.