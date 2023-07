Ville de Genève: Face aux crèches surchargées, Le Centre parie sur les mamans de jours 

Malgré la création de 300 nouvelles places dans les crèches municipales de la Ville depuis 2019, et de 700 autres agendées d’ici 2030, trouver un moyen de faire garder les petits enfants pendant que leurs parents sont au travail reste une sinécure. Pour faire face à la pénurie de places, Le Centre entend promouvoir une solution alternative: les mamans de jour, plutôt rares dans la cité de Calvin. À la rentrée, le parti proposera ainsi la création d’une fondation (privée ou publique) sensée gérer les aspects administratifs de cette activité – planning, salaires, charges sociales, etc. De quoi rendre le métier plus attractif, espère la formation centriste, citée dans la «Tribune de Genève»; et donc augmenter à terme le nombre de mamans de jour.