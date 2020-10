Valais : Fully bientôt «chef-lieu» de la Petite Arvine

Les députés valaisans ont dit oui à un crédit-cadre de 15 millions de francs pour un projet régional qui doit dynamiser les activités liées aux vins, en particulier ceux issus du fameux cépage.

Projet sur six ans

Celui de Fully est prévu sur six ans. Son but est de dynamiser les activités et services liés à la production et la commercialisation de vins, en particulier ceux issus du cépage Petite Arvine, mais aussi des produits agricoles provenant essentiellement du terroir de la commune.