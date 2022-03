Valais : Crédit de 41,25 millions demandé pour sécuriser le Rhône vers Sierre

Le Conseil d’Etat valaisan a décidé de soumettre au Grand Conseil un crédit d’engagement de 41,25 millions de francs pour financer la Mesure prioritaire (MP) Sierre-Grône. Ce crédit permettra de financer la première étape des travaux.

La MP Sierre-Grône s’étend sur huit kilomètres entre St-Léonard et Sierre. Elle vise à sécuriser 670 hectares menacés par une inondation en cas de crue du Rhône, dont 200 hectares environ en zone de danger élevé. Cette situation correspond à des dégâts potentiels de 590 millions de francs pour une crue centennale, principalement concentrés dans les régions de Granges, Noës et Chalais.

Le crédit d’engagement soumis au Grand Conseil correspond au 25% du coût total de la Mesure prioritaire (165 millions de francs). La part nette du canton s’élèvera à 13,3 millions de francs. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral des routes (OFROU) contribueront à hauteur de 27,1 millions de francs et les communes pour 825’000 francs.

Le canton du Valais a développé en collaboration avec le canton de Vaud un plan d’aménagement du Rhône (PA-R3) assurant la sécurité durable des personnes et des biens de Gletsch au Léman. Ce plan a été validé par les gouvernements vaudois et valaisan en 2016 et par la Confédération qui a octroyé en 2019 un crédit de 1,022 milliard de francs pour la suite des travaux. Ce crédit fédéral définit les règles et principes pour la réalisation des travaux, induisant ainsi une mise à jour des crédits octroyés jusqu’ici au niveau cantonal.