Vaud

Crédit de 52 millions accordés pour la modernisation du CHUV

Mardi, le Grand Conseil vaudois a décidé de libérer des fonds pour mettre aux normes le CHUV, à Lausanne.

Le CHUV à Lausanne va pouvoir améliorer la qualité de ses infrastructures. Le Grand Conseil a accepté mardi d’octroyer plus de 52 millions au total pour généraliser les chambres à deux lits, réhabiliter l’Hôpital de Beaumont et rénover les garages. Non sans mauvaise humeur du PLR sur ce dernier point.