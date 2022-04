Banque: Credit Suisse change une partie de sa direction générale

Changement en vue à la direction générale de Credit Suisse . Après diverses affaires qui ont plombé l’image de la banque, celle-ci fait le ménage. Dans un communiqué de mercredi, elle a annoncé plusieurs départs. Le chef financier (CFO) David Mathers, qui restera jusqu’à l’arrivée de son successeur après plus de 11 ans à ce poste, fait notamment partie de ces cadres amenés à se retirer.

D’anciens cadres touchés

Directeur juridique, Romeo Cerutti va également quitter son poste, remplacé le 1er juillet par Markus Diethelm. Celui-ci a déjà occupé les mêmes fonctions chez UBS entre 2014 et 2021. Edwin Low va reprendre la zone Asie-Pacifique au premier juin, succédant ainsi à Helman Sitohang. Quant à Francesca McDonagh, elle va succéder à Francesco De Ferrari à la tête de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) au 1er octobre.

David Mathers, Romeo Cerutti et Helman Sitohang sont de loin ceux qui sont en place depuis le plus longtemps au sein du comité exécutif de Credit Suisse. Ce week-end, la NZZ am Sonntag avait déjà annoncé d’importants changements à venir au sein de l’établissement bancaire, selon BlueNews.