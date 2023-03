Effondrement boursier: Credit Suisse emprunte 50 milliards de francs à la BNS

«Ces mesures constituent une action décisive pour renforcer le Credit Suisse alors que nous poursuivons notre transformation stratégique afin d’apporter de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes», a déclaré le directeur général de la banque, Ulrich Körner, cité dans un communiqué.

Mercredi, le titre Credit Suisse a chuté de 24,24% à la clôture. Le groupe, l’une des 30 banques dans le monde considérées comme trop grosses pour faire faillite, ne valait plus qu’un peu moins de 6,7 milliards de francs suisses.

Après un étonnant silence, la banque centrale (BNS) et le gendarme des marchés financiers suisses avaient assuré le groupe de leur soutien mercredi soir. «Le Credit Suisse satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d’importance systémique. En cas de besoin, la BNS mettra des liquidités à la disposition du Credit Suisse», avaient déclaré la BNS et la Finma dans un communiqué commun diffusé en début de soirée.