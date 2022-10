Credit Suisse va supprimer 9000 postes dans le monde

Banque : Credit Suisse essuie une perte abyssale et annonce une restructuration radicale

Credit Suisse annonce une transformation «radicale» de sa banque d’investissement, à l’origine de lourdes pertes qui ont fait plonger ses comptes dans le rouge, ainsi que des coupes importantes dans ses coûts et ses effectifs. On sait déjà que 9000 postes seront supprimés d’ici à 2025. Les effectifs seront réduits à 43’000 employés à temps plein, contre 52’000 actuellement, à la fois à travers des licenciements et des départs naturels, indique Credit Suisse, précisant qu’une réduction de 2700 postes est déjà en cours pour le quatrième trimestre. L’institution entend réduire sa base de coûts de quinze pour cent.

La Banque saoudienne va investir

«Nous transformons fondamentalement la banque d’investissement pour créer une nouvelle banque plus simple, plus stable et avec un modèle économique plus centré sur les besoins des clients.»

La banque d’investissement, qui a essuyé une perte avant impôts de plus de 1,6 milliard de francs sur les neuf premiers mois de 2022, va subir une transformation radicale, qui va notamment se traduire par le transfert d’une large partie de ses produits titrisés à un groupe d’investisseurs menés par Apollo Global Management.

Selon le CEO de la deuxième banque suisse, Ulrich Körner, «c’est un moment historique pour Credit Suisse. Nous transformons fondamentalement la banque d’investissement pour créer une nouvelle banque plus simple, plus stable et avec un modèle économique plus centré sur les besoins des clients».