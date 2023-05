Parlement: Credit Suisse et réexportation d’armes au menu de la session d’été

L’Ukraine va s’inviter une nouvelle fois au Parlement qui entame sa session d’été mardi 30 mai pour trois semaines. En effet, non seulement le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s’adresser par vidéo aux élus, mais les Chambres devront aussi et surtout se pencher sur la réexportation d’armes et munitions suisses vers Kiev. Berne fait jusqu’ici la sourde oreille aux demandes internationales en raison de la neutralité. Mais le Conseil des États pourrait soutenir une initiative qui permettrait d’autoriser, sous condition, des réexportations d’armes et de munitions vers le pays en guerre.