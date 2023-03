Suisse: Credit Suisse hors jeu, le monde du sport craint pour ses finances

Sur le plan sportif, la banque Credit Suisse, en passe d’être rachetée par sa rivale et compatriote UBS pour éviter une débâcle, joue sur tous les tableaux, soutenant pêle-mêle l’équipe nationale de football, le championnat officiel de football scolaire, des compétitions équestres, la légende du tennis Roger Federer ou encore l’Espagnol Sergio Garcia, star internationale du golf. La banque soutient également la Fondation de l’Aide sportive suisse, qui accompagne les espoirs dans leur parcours vers l’élite mondiale, et a acquis les droits sur le nom du futur grand stade de Zurich.

«Nos activités de sponsoring reflètent notre passion pour l’excellence, la durabilité et le partenariat», s’enorgueillit Credit Suisse. La banque a toujours été «un partenaire fiable pour le sport», observe le journal «Neue Zürcher Zeitung». «Pour l’instant, nous poursuivrons nos engagements correspondants sans changement», a déclaré à l’AFP un porte-parole du Credit Suisse.

Mais UBS, dont les activités de sponsoring sont tournées vers la Formule 1, l’athlétisme et le hockey sur glace, pourrait vouloir laisser certains sports au vestiaire.

«Contrats honorés»

Credit Suisse est depuis 1993 le principal sponsor de l’Association suisse de football (ASF). Le contrat court jusqu’au 30 juin 2024 et s’élève, selon le journal «Blick», à environ cinq millions de francs suisses par an. Le logo de la banque continuera à figurer sur les vestes et les maillots d’entraînement des joueurs de l’équipe nationale, du moins tant que la marque Credit Suisse existera, a assuré lundi le porte-parole de l’ASF, Adrian Arnold. «Nous avons eu de bonnes discussions avec nos contacts au Credit Suisse, qui nous ont assuré que les contrats existants seraient honorés», a-t-il précisé. Pour la suite, l’ASF souhaiterait que le partenariat se poursuive.