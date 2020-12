Banque : Credit Suisse: Horta-Osório proposé à la présidence

Le directeur du groupe de la Lloyds Bank a été proposé pour succéder à Urs Rohner, qui avait prévu de se retirer en 2021.

De nationalité portugaise, M. Horta-Osório est actuellement le directeur général de la Lloyds Bank, «la plus grande banque commerciale et de détail du Royaume-Uni». Le banquier a fait ses armes au Portugal, à New York et à Londres, avant de prendre les reines de plusieurs fonctions exécutives au sein du groupe Santander.