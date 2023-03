Sport: Credit Suisse ira bien au bout de son contrat avec l’ASF

L’Aide sportive suisse pas inquiète

Le 4 juin 2021, Credit Suisse avait conclu un partenariat de plusieurs années avec la Fondation de l’Aide sportive suisse (ASS) dans le but de soutenir financièrement le développement d’athlètes adeptes de disciplines peu médiatisées. Il a notamment choisi d’accorder une attention particulière à dix hommes et femmes, dont le nageur genevois Jérémy Desplanches (29 ans), médaillé de bronze au 2021 aux JO de Tokyo, la rameuse vaudoise Frédérique Rol (29 ans) et le plongeur vaudois Guillaume Dutoit (26 ans), titré à 56 reprises sur la scène nationale. Autant de sportifs et de sportives qui n’ont, selon Steve Schennach, directeur de l’ASS, pas de raison de s’inquiéter: «Pour nous, la disparition de Credit Suisse ne change rien. Nous avons un contrat.»