Zürich - «Crédit Suisse ne dialogue que par la répression»

«A part du greenwashing, Crédit Suisse n’a presque rien entrepris», estime Rise Up For Change 2021

«Le mouvement tente depuis des années de dialoguer avec la place financière suisse, aujourd’hui il est temps de faire un pas en plus», ont déclaré les membres de Rise Up For Change 2021 lundi matin, devant le siège de Crédit Suisse à Zürich. Les activistes du climat ont fait part de leurs revendications à toutes les institutions financières suisses à travers une lettre ouverte. Ils demandent avec effet immédiat: la transparence des flux financiers investis, et l’empreinte écologique qui s’y rattache, ainsi que l’arrêt de tous nouveaux investissements dans les énergies fossiles.