Banque : Credit Suisse, pilier de la finance, face à son avenir

Le nouveau patron de Credit Suisse, Ulrich Körner, devra convaincre jeudi que son plan stratégique est le bon pour redresser la deuxième banque du pays et faire oublier des années de déboires et de scandales. Les exigences des investisseurs, qui ont vu partir en fumée leur argent avec la chute de l’action, seront élevées et l’environnement économique, celui des taux d’intérêt et de la volatilité des marchés pourrait encore compliquer la tâche.