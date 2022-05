Guerre en Ukraine : Credit Suisse résilie son contrat avec le théâtre du Bolchoï

Alors que certaines entreprises suisses poursuivent leurs activités en Russie, Credit Suisse a coupé ses liens avec le théâtre de Moscou.

Credit Suisse n’a plus de liens avec le Bolchoï depuis février dernier.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, un certain nombre d’entreprises suisses continuent d’avoir des activités en Russie. Nestlé et Audemars Piguet sponsorisent notamment le théâtre du Bolchoï à Moscou. Or, l’établissement soutient financièrement l’armée russe.