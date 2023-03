Débâcle de la grande banque : Credit Suisse risque de réduire fortement son soutien au sport suisse

Le partenariat entre Roger Federer et Credit Suisse dure depuis 2009. Getty Images via AFP

Les sportifs pourront-ils encore compter sur le soutien de Credit Suisse? La question est posée par la «NZZ am Sonntag». Jusqu’ici, malgré ses défaites, scandales et autres débâcles, la banque a toujours été une partenaire importante et fiable du sport suisse. Cela par un soutien à coups de millions de francs versés aux organisateurs d’évènements sportifs, aux athlètes et aux fédérations sportives du pays (lire encadré).

Fin brutale de contrats de sponsoring

Mais désormais, les partenaires sportifs sont menacés de coupes douloureuses, comme le craint Perica Mihajlovic, directeur financier de la société de marketing sportif Infront à Zoug. Sans disposer d'informations exclusives, il met ainsi en garde: «En cas d'insolvabilité de Credit Suisse, il faudra s'attendre à ce que ses accords de sponsoring dans le sport prennent fin très brutalement». Les détenteurs de droits ne pourraient alors plus guère compter sur des fonds de CS, explique l'expert. Car leurs droits se retrouveraient en bas de la liste en cas de liquidation de la banque.

Fusion moins désavantageuse pour le sport

Si un autre établissement bancaire absorbait CS, cela serait cependant moins désavantageux pour les sportifs concernés: «Les contrats de sponsoring existants pourraient être transférés à l'acheteur et continuer à courir dans un premier temps», selon l’expert. Mais sans que l’alerte ne soit levée. Perica Mihajlovic prévoit ainsi que le groupe bancaire nouvellement constitué examinerait la stratégie de marque et tous les partenariats. Néanmoins, les détenteurs de droits sportifs et les athlètes concernés ne devraient guère pouvoir éviter à moyen terme de se réorienter, de son avis.

Le bonnet de ski devenu collector

Pour conclure sur une note moins sombre, le journal alémanique constate qu’au moins le bonnet de laine CS, qui était autrefois porté dans les camps de ski, devrait survivre à toutes les turbulences. «Sur des plateformes comme Ricardo et Ebay, certains exemplaires de cet objet culte ont déjà changé de mains pour plus de 100 francs. Vendredi soir, cette somme correspondait à la valeur de plus de 50 actions de Credit Suisse.»

Du football, en passant par le golf et l’équitation En novembre 2020, en pleine pandémie, menaçant l’avenir du sport, CS est encore devenu sponsor en titre de la Super League, et elle est le sponsor principal de l'Association suisse de football depuis 1993. Outre le partenariat avec une star comme Roger Federer, même après sa retraite, la banque soutient aussi des talents dans des sports marginaux avec la Fondation de l'Aide sportive suisse. Parmi eux, la coureuse d'orientation Simona Aebersold, le patineur de vitesse Livio Wenger ou encore la karatéka Elena Quirici.

Un engagement solide Comme le rappelle la «NZZ am Sonntag», l’activité de sponsoring de CS dans le sport suisse est très diversifiée. Dans le golf, la banque soutient l'European Masters de Crans-Montana, dans l'équitation, elle est un sponsor principal du CHI de Genève ainsi que du White Turf de Saint-Moritz. Comme conclut le journal zurichois: «Dans le sport, la banque s'est sentie aussi engagée envers le bien commun qu'on aurait pu l'attendre d'un établissement financier dans tous ses domaines d'activité. Dans ce créneau, CS a toujours été solide.»