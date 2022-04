Zurich : Credit Suisse s'attend à une perte au premier trimestre

Le No 2 bancaire helvétique a averti mercredi s'attendre à une perte au premier trimestre en raison de provisions pour litige ainsi que de pertes de crédit en lien avec la guerre en Ukraine.

Credit Suisse a annoncé mercredi qu'il allait inscrire des provisions pour des litiges anciens de quelque 700 millions de francs dans ses comptes du premier trimestre et s'attend à une perte sur cette période. L'invasion de l'Ukraine par la Russie aura un impact d'environ 200 millions sur les résultats à cause de revenus négatifs et de provisions pour pertes de crédit. De plus, la banque s'attend à une perte d'environ 350 millions de francs découlant de la baisse de la valeur de sa participation de 8,6% dans la plateforme de fonds Allfunds Group.