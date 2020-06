Banque

Credit Suisse s'empare d'un tiers du brésilien Modalmais

La banque aux deux voiles est sur le point de racheter jusqu'à 35% du capital-actions de l’une des premières banques numériques du Brésil.

Un pionnier du numérique

A en croire Valor, les pourparlers ont débuté fin 2019, dans un contexte marqué par «la conviction que les taux resteraient à un bas niveau au Brésil et que les investisseurs resteraient à la recherche d'alternatives plus rentables, acceptant des risques plus élevés et renonçant aux liquidités».