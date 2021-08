Londres/Maputo - Credit Suisse sera jugé pour son rôle de prêteur au Mozambique

Prenez des investisseurs internationaux. Transmettez leur argent à des sociétés étatiques mozambicaines via des banques renommées, telles que Credit Suisse ou la russe VTB Capital, pour financer le développement de la pêche au thon. Secouez en silence, car ni le parlement ni le peuple ne sont informés et arrosez quelques fonctionnaires pour qu’ils tiennent leur langue. Vous avez là les ingrédients de l’affaire «Tuna Bonds», un montage de 2 milliards de dollars, dont devra répondre le numéro deux bancaire suisse, entre autres établissements, nous apprend ce mercredi le Financial Times, cité par Le Temps.