Banque: Credit Suisse s’est fait voler des données personnelles sur les salaires et bonus

Banque : Credit Suisse s’est fait voler des données personnelles

Un ex-salarié du numéro deux bancaire a dérobé des informations confidentielles à son employeur entre 2013 et 2015.

Credit Suisse , numéro deux du secteur bancaire helvétique, a averti ses collaborateurs qu’un ancien employé de la banque, qui était basé en Inde et a quitté l’établissement en 2019, avait volé des données personnelles concernant les salaires et bonus, a indiqué le groupe mardi, confirmant des informations de presse.

Le site de recrutement dans la finance et d’informations sur le secteur financier eFinancialCareers a rapporté que la banque, secouée par des scandales à répétition, avait adressé lundi un courriel à ses collaborateurs pour les prévenir qu’un ancien employé avait copié de manière inappropriée des données concernant notamment les salaires et compensations variables.

«Entre 2013 et 2015»

Cet employé avait un accès légitime aux données, mais a copié ces données sur un appareil personnel, en violation des règles et procédures de la banque. Ces données concernent des informations sur les rémunérations «entre 2013 et 2015», «plus les détails de comptes bancaires utilisés pour payer les bonus et salaires durant cette période», selon l’article d’eFinancialCareers.