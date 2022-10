Etats-Unis : Crédit Suisse trouve un accord pour régler le dernier litige sur les subprimes

Un accord pour 495 millions de dollars a été trouvé avec le procureur du New Jersey. Il reprochait à la banque de ne pas avoir suffisamment donné d’informations sur les risques des prêts hypothécaires.

Credit Suisse a annoncé, lundi, être parvenu à un accord définitif avec le procureur général du New Jersey pour régler le dernier litige sur les titres adossés à des créances hypothécaires qui datait de la crise financière de 2008. L’incapacité pour les ménages de rembourser leurs prêts lors de la remontée des taux d’intérêt avait conduit à cette crise financière, dite des subprimes.

Les crédits subprimes, plus risqués pour le prêteur, étaient des emprunts hypothécaires à taux variables et accordés à des ménages à faibles revenus. Credit Suisse, qui fait l’objet d’intenses rumeurs de presse et de marché à l’approche d’une mise au point sur sa stratégie après des scandales à répétition, s’acquittera d’un montant de 495 millions de dollars pour régler les demandes de dédommagements en justice, indique la banque, dans un communiqué. Ce montant est couvert par des provisions, précise-t-elle.