Banque: Credit Suisse va supprimer 540 postes en Suisse d’ici Noël

Ce dimanche, le SonntagsBlick a aussi calculé qu’entre 2007 et 2021, les membres du conseil d’administration et de la direction du groupe CS ont empoché environ 1,6 milliard de francs entre salaires et bonus. Les anciens CEO Brady Dougan et Tidjane Thiam ainsi que le président de longue date du conseil d’administration Urs Rohner ont reçu à eux seuls près de 300 millions de francs.