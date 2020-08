Banque Credit Suisse va supprimer des filiales en Suisse

Credit Suisse réduit drastiquement la voilure, notamment en Argovie. La banque va supprimer 37 succursales et veut économiser 100 millions de francs d’ici à 2022. Il y aura des postes supprimés.

D’une trentaine de succursales, le réseau ne devrait en compter plus qu’une douzaine en Argovie. Les clients seront transférés chez Credit Suisse. L’Argovie sera l’une des trois plus grandes régions de la division suisse.

Plus que 109 succursales au lieu de 146

Depuis 1994, NAB appartient majoritairement à Credit Suisse, employant quelque 530 collaborateurs (temps pleins) et gérant près de 19 milliards de francs d’actifs. Les suppressions de postes sont «inévitables», mais aucun nombre précis n’est indiqué par la banque. Un plan social existe et doit permettre de trouver des «solutions internes ou externes pour le plus grand nombre possible de collaborateurs concernés».