Zurich : Credit Suisse veut renflouer ses caisses avec la vente du Savoy Baur

Il faut dire que celle-ci connaît de grandes difficultés et planche sur la vente d’actifs et de secteur d'activité, afin de réduire les coûts et de rétablir la rentabilité, dans le cadre de sa réorganisation. Pour rappel, Credit Suisse est sur le point de subir un grand bouleversement, avec la suppression de centaines d’emplois. Les détails de la restructuration devraient être dévoilés le 27 octobre prochain, lors de la publication des chiffres du troisième semestre.