Inondations au Val-de-Ruz

Crédit supplémentaire de 1,985 million

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi ce crédit pour sécuriser et remettre en état la route entre Villiers et Le Pâquier.

Une vague d’eau de plus d’un mètre avait emporté le 21 juin des véhicules sur son passage (archives)

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi à l’unanimité un crédit supplémentaire de 1,985 million de francs pour sécuriser et remettre en état la route entre Villiers et Le Pâquier. Cette dernière avait été fortement endommagée par de fortes inondations.

Le Grand Conseil avait déjà accepté le 3 septembre 2019 un crédit d’engagement urgent de 5 millions de francs. Les coûts à charge du canton avaient alors été estimés entre 4 et 7 millions de francs. Finalement, après exécution de plus de 90% des travaux, le montant global des dépenses brutes devrait s’établir à 6,98 millions de francs.

Vague d’un mètre

La route, qui relie le Val-de-Ruz au Vallon de St-Imier (BE), a été fermée presque cinq mois. Elle a été rouverte le 16 novembre 2019, permettant notamment l’accès aux stations de ski des Bugnenets et du Crêt du Puy.

Le 21 juin 2019, une vague d’un mètre s’était déversée sur les villages de Villiers et de Dombresson, emportant des véhicules et inondant de nombreuses habitations et des champs. Une personne est décédée.