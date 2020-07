Crédits Covid: des milliardaires ont reçu de l’argent public

Rédiger un nouveau commentaire

Nadine 07.07.2020 à 17:53

En Europe et en Suisse aussi des entreprises détenues par des actionnaires (très) fortunés et sans problème de liquidités démontré ont également bénéficié de ces prêts. On espère que la confédération et les gouvernements européens se pencheront sur ces cas et qu’il y aura des conséquences lourdes pour ces sociétés et ces personnes qui bénéficient déjà de structures « optimisant » leur situation fiscale...