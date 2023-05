Berne: Plus d’un milliard de crédits Covid sont irrécupérables

Selon les informations fournies par le Secrétariat d’État à l’économie, la Confédération s’attend, selon les estimations les plus récentes, à devoir verser 1,1 milliard de francs aux banques à titre de dédommagement pour les crédits Covid pourris. Les entreprises ont certes huit ans pour rembourser le crédit. Mais la Confédération a déjà dû puiser dans ses caisses. Ce sont en effet 60 millions de francs qui sont passés par la case pertes et profits.

Jusqu’à présent, seul un bon quart des entreprises ont remboursé leur crédit Covid, et des prêts d’un montant total de 8,8 milliards de francs continuent à courir. Les experts s’attendent donc à davantage de problèmes à l’avenir. Car la vague de faillites qui déferle actuellement sur le pays ne va pas faiblir selon les experts. Et depuis le 1er avril, ces prêts sans intérêts ne sont plus gratuits . Dorénavant, les entreprises doivent en effet payer un agio de 1,5%.

«La gestion a été trop négligente»

L’UDC ne se réjouit pas de ces sombres prévisions. Le parti a toujours porté un regard critique sur les crédits Covid et «a aujourd’hui raison», déclare le chef du groupe Thomas Aeschi. «La gestion a été trop négligente». Et maintenant, ce sont les contribuables qui doivent en assumer la responsabilité. Pendant la pandémie, les banques ont vanté le fait que des prêts allant jusqu’à un demi-million de francs seraient accordés rapidement et facilement, en 30 minutes. Du point de vue de Thomas Aeschi, ce fut «une erreur» de ne pas obliger les banques à participer à l’octroi des crédits. «Elles auraient alors regardé de plus près».