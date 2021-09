Économie : Crédits Covid et dividendes: 219 abus dénoncés

Plus de 200 entreprises ont rémunéré leurs actionnaires alors qu’elles avaient bénéficié de crédits garantis par la Confédération. L’enquête est transmise au Secrétariat à l’économie.

Interrogée par le «Tages Anzeiger», la directrice adjointe du CDF parle d’une «fâcheuse découverte», et rappelle que le versement de dividendes alors qu’on est encore couverts par des prêts garantis par de l’argent public est interdit et passible d’amendes allant jusqu’à 100’000 francs. Le SECO doit désormais établir avec précision les tenants et aboutissants de chaque cas individuel. Il n’est pas possible de conclure à l’heure actuelle que de l’argent des contribuables ait finir dans les poches d’actionnaires.