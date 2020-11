Suisse : Crédits Covid: une commission vote pour des conditions plus souples

La commission de l’économie du Conseil des États a accepté l’extension de la durée de l’amortissement des crédits cautionnés par la Confédération dans le cadre de la crise sanitaire, qui passerait ainsi de cinq à huit ans.

Les PME devraient bénéficier de conditions plus souples pour les crédits cautionnés par la Confédération dans le cadre de la crise du coronavirus. La commission de l’économie du Conseil des États accepte l’extension de la durée de l’amortissement introduite par le National. Le délai passerait ainsi de cinq à huit ans.

Pas de blocage des taux d’intérêt

La commission suit également le Conseil fédéral sur les dividendes des entreprises concernées. Ils ne doivent pas être distribués pendant la durée du cautionnement solidaire. Les députés ont eux interdit la décision même de distribution. Pas question non plus d’interdire le paiement de bonus en faveur de la direction et du conseil d’administration durant cette période.