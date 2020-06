Banques

Crédits et hypothèques bientôt possibles chez PostFinance

Alors que la filiale de La Poste connaît actuellement des difficultés financières, le Conseil fédéral revient sur sa position et veut autoriser cette dernière à diversifier ses activités.

La situation sur les marchés financiers, marquée notamment par de faibles taux d'intérêt depuis 2008, explique le revirement stratégique du gouvernement qui était jusqu'à récemment opposé à cette possibilité. PostFinance n'arrive plus à générer suffisamment de revenus avec son modèle d'affaires actuel, qui lui interdit l'octroi de crédits et d'hypothèques.

Stimuler la concurrence

L'arrivée de PostFinance sur le marché des crédits et des hypothèques sera limité au volume des dépôts de la clientèle que PostFinance se voit confier dans le cadre du mandat de service universel en matière de services de paiement. Elle se fera par petites étapes et sur plusieurs années.

Actionnaire majoritaire

Pour mobiliser les fonds propres supplémentaires nécessaires et réduire les risques liés à la participation de la Confédération, le Conseil fédéral privilégie aussi une ouverture de l'actionnariat. La Poste resterait l'actionnaire majoritaire et PostFinance continuera à faire partie du groupe afin de fournir les services de paiement relevant du service universel selon la loi.

Défi financier majeur

Les exigences de capital prévues pour l'assainissement ou la liquidation d'une banque en difficulté (capital «gone concern") devront être remplies via des fonds propres. Jusqu'à la privatisation partielle, cela représente un défi financier majeur. Le Conseil fédéral estime que PostFinance et la Poste devraient y arriver par leurs propres moyens.

PostFinance fait partie des banques suisses trop grandes pour faire faillite ("too big to fail") avec la Raiffeisen, la Banque cantonale zurichoise, UBS et Credit Suisse. Elle compte près de trois millions de clients et un patrimoine correspondant de 120 milliards de francs.