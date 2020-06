Berne

Des milliards en discussion pour la formation et la recherche

Le Conseil des États est favorable à subventionner ce secteur à hauteur de 28 milliards de francs, mais discute pour accorder un crédit supplémentaire.

La Confédération devrait subventionner la formation, la recherche et l’innovation (FRI) à hauteur de 28 milliards de francs de 2021 à 2024. Le Conseil des États est favorable aux crédits proposés par le Conseil fédéral. Il hésite toutefois à se montrer plus généreux.

Le Conseil fédéral propose un total de 27,9 milliards de francs, soit deux milliards de plus que les quatre années précédentes. La part du gâteau revient aux Écoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne avec un crédit de 10,8 milliards de francs (+2,5%).

Les contributions aux universités et aux hautes écoles spécialisées (HES) se montent à 5,7 milliards (+2%). La recherche et l’innovation devrait obtenir 7 milliards de francs (+11%) à travers des crédits au Fonds national suisse et à l’agence Innosuisse. La formation professionnelle et la formation continue seront renforcées avec des crédits de près de 4,3 milliards.