Suisse : «Creed 3»: des jeunes saccagent des salles de ciné vers Zurich

En Suisse aussi, des scènes d’émeute sont constatées lors de la projection du film «Creed 3». La Romandie semble épargnée par ce phénomène filmé et relayé sur TikTok.

Après les Minions l’été dernier, où des jeunes sapés en costard perturbaient des séances de ciné, la sortie de «Creed 3», début mars, fait encore plus de remous. Des bagarres et des scènes d’émeutes ont été constatées ces derniers jours en Allemagne et en France. Un défi TikTok serait à l’origine de ces vidéos où l’on voit des jeunes qui mettent à sac les salles de cinéma pendant la projection du film.

Boissons renversées, bataille de nourriture, cris et déprédations, l’objectif est de pousser le bouchon jusqu’à l’interruption de la séance. Plus le scandale est grand, plus la popularité de la vidéo s’envole sur les réseaux. Ce type d’incidents atteint aussi la Suisse. Le cinéma Palace Wetzikon (ZH) parle de dégâts «considérables» lors de plusieurs projections, lit-on dans «20 Minuten».

Bombardé de pop-corn

Les trouble-fêtes ont étalé des sauces de nachos sur les sièges et jeté du chewing-gum par terre. «Nous avons aussi dû sortir des spectateurs de la salle parce qu’ils fumaient», témoigne un responsable. Le personnel de nettoyage n’est pas le seul à être agacé par ce comportement irrespectueux. Une employée du cinéma Rex, à Uznach (SG), raconte qu’après à peine une minute un client a dû quitter la salle car il a été bombardé de pop-corn.

La situation a tellement dégénéré que le personnel craignait qu’une bagarre n’éclate. Les cinémas qui ont été épargnés jusqu’à présent espèrent que ces incidents ne feront pas boule de neige. L’exploitant Cinepel, qui possède des salles à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont et Bienne, nous a indiqué qu’aucune perturbation du genre n’avait jamais été constatée dans ses salles. Pathé, qui gère des multiplex à Lausanne et à Genève, n’a eu vent d’aucun débordement non plus.



