Votation à Genève: Créer 1000 jobs par année: nécessité ou «absurdité» ?

Lutter contre le chômage tout en participant à la transition écologique. C’est la promesse faite par les syndicats avec l’initiative «1000 emplois». Celle-ci, soumise au vote le 18 juin, prévoit l’engagement massif de fonctionnaires dans des domaines durables (santé, social, énergie) à raison de 1000 postes par année pour un taux de chômage de 5%. En janvier, les prévisions cantonales annonçaient un taux de 4% en 2023 et 2024, soit le plus élevé du pays.

Pour les initiants et une partie de la gauche, il est urgent d’agir. «Avec la transition écologique, certains emplois vont disparaître. Il faut rediriger les gens vers des métiers utiles à la collectivité. Notre proposition est à la fois une réponse à un problème actuel, mais aussi futur. Elle instaure un mécanisme extrêmement incitatif pour réduire le chômage», explique Davide De Filippo, secrétaire général du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT).

«Initiative absurde et inutile»

Pour la droite et les milieux patronaux, cette initiative ne s’attaque pas au problème avec les bons outils. «Elle est absurde et inutile», résume Philippe Fleury, directeur de la Fédération romande des entreprises (FER). «L’objectif de réduire le chômage est louable, mais le projet est totalement à côté de la plaque. Rien ne garantie que les personnes aux chômage auront les compétences et les qualifications nécessaires pour les emplois créés. C’est une course en avant effrénée qui n’a pas de sens», argue le responsable, qui souligne «le coût pharamineux» du texte, soit au minimum 100 millions de francs pour un taux de chômage à 5%.