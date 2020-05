Communication

Créer de l’info «utile», un défi pour les entreprises

Les grands groupes sont très présents sur le Net. Le Centre de formation au journalisme et aux médias veut les initier aux contenus d’intérêt public.



Sites internet, présence massive sur les réseaux sociaux, studios vidéo, chaînes YouTube: les grandes entreprises investissent de plus en plus dans les moyens de communication afin de toucher un public aussi large que possible. Mais le résultat n’est pas toujours à la hauteur de leurs attentes. Tout simplement parce que leurs contenus restent trop orientés sur le marketing de leur produit, observe la journaliste Myret Zaki.