Créer un méga domaine skiable en reliant La Lenk à Crans-Montana

L’idée est née l’an dernier et il faudra un bon moment avant qu’elle se concrétise, s’il s’avère qu’elle est réalisable. Il s’agirait de coupler les domaines skiables de Crans-Montana, en Valais, et de La Lenk-Adelboden, dans le canton de Berne. Cette liaison passerait par le glacier de la Plaine-Morte, situé à 3000 m d’altitude, a appris «Bilan». Elle est portée par une association qui regroupe les communes, les remontées mécaniques et les responsables touristiques. Des études de faisabilité vont être prochainement demandées à différents experts. Ils auront entre 18 et 24 mois pour rendre leurs conclusions, les initiateurs du projet préférant prendre leur temps pour en étudier tous les aspects et, le cas échéant, y renoncer.