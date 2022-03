Nyon (VD) : Créer un paradis artificiel lui a coûté cher

Pour s’être façonné un véritable jardin avec pas moins de 2400 plants de chanvre, un trentenaire a écopé de trois ans de prison ferme, mardi au Tribunal d’arrondissement de Nyon.



Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné un trentenaire à trois ans de prison ferme. Le Morgien a été reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Entre 2019 et 2020, le Vaudois s’était livré à un trafic de marijuana. Il avait mis sur pied une culture indoor à Semsales (FR). Quelque 2400 plants de chanvre ont permis une production estimée à près de 39 kilos de drogue et ont généré un bénéfice de 210 000 francs, selon «La Côte».