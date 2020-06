Association Raiffeisen – La Mobilière:

«Créer une gamme de prestations» pour les propriétaires

La coopérative bancaire et le groupe d’assurances ont conclu un partenariat stratégique à partir de l’an prochain. Il vise notamment le secteur du logement.

L'accord prévoit «l'intermédiation exclusive et réciproque de produits, ainsi que l'élaboration de prestations et de solutions de produit communes, destinées aux jeunes, aux familles et aux PME», indique la coopérative bancaire dans un communiqué.